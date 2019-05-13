Ответные матчи 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу пройдут с применением VAR

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) дал Российскому футбольному союзу (РФС) разрешение на использование системы видеоассистента рефери (VAR) в ответных встречах 1/2 финала Олимп - Кубка России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"IFAB дал разрешение на проведение ответных полуфинальных матчей Кубка России с применением ВАР в режиме live. Подготовка к финальному матчу в Самаре уже идет, но говорить о нем что-то более подробно пока рано - сначала стоит дождаться окончания полуфинальных встреч", - заявил Калошин.

Ответные матчи пройдут 15 мая - тульский "Арсенал" примет екатеринбургский "Уралом" (первый матч - 0:1), "Ростов" дома встретится с московским "Локомотив" (первый матч завершился вничью - 2:2). В обеих первых играх была применена система VAR - после просмотра видеоповтора главный арбитр Алексей Еськов удалил полузащитника "Урала" Петруса Бумаля, а в другой встрече судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "Локомотива". Финал Кубка России пройдет 22 мая на "Самара-Арене".

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 полуфиналов и финала Кубка России с использованием VAR, а также стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.