Около 65 тысяч болельщиков посетило фан-зоны в первые три дня ЧМ по хоккею в Словакии

КОШИЦЕ /Словакия/, 13 мая. /ТАСС/. Фан-зоны чемпионата мира по хоккею в Братиславе и Кошице в общей сложности за первые три дня соревнований посетило около 65 тысяч болельщиков. Об этом говорится в пресс-релизе Международной федерации хоккея (IIHF), оказавшемся в распоряжении ТАСС в понедельник.

В официальных фан-зонах за матчами чемпионата мира следило 63 918 человек. Из них 35 647 болельщиков посетило фан-зону в Братиславе, а 28 271 человек наблюдал за играми чемпионата мира в фан-зоне в Кошице. Также в заявлении отмечается, что 13 мая была закрыта фан-зона в Кошице из-за сильного ветра, в случае восстановления хорошей погоды она будет открыта 14 мая.

На аренах в общей сложности за играми наблюдало 118 219 человек, из которых 68 018 человек посетило матчи в Братиславе, а 50 201 - в Кошице. На четырех встречах в Братиславе были раскуплены все билеты, матчи между командами Чехии и Норвегии (7:2) и между сборными России и Австрии (5:0) стали самыми посещаемыми, на обеих встречах присутствовало максимальное количество зрителей - по 9033 болельщика. Самым посещаемым матчем на "Стил-Арене" в Кошице стала встреча команд Словакии и США (4:1), на игре присутствовало 7430 человек.

"Мы рады, что болельщики также заинтересованы в играх более слабых команд, - сказала глава медиа-отдела чемпионата мира Михаэла Гренделова. - В общей сложности около 120 тысяч фанатов посмотрели первые 16 игр чемпионата. В каждом матче мы можем наблюдать качественную игру хоккеистов. Чемпионат мира стоит того, чтобы его увидеть".

Сборная России вместе с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Австрии и Италии выступает в группе B и проводит свои матчи в Братиславе. В среду российские хоккеисты сыграют с итальянцами, начало игры - 21:15 мск.