Шведские хоккеисты разгромили команду Норвегии в матче ЧМ, забросив девять шайб

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 9:1 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На матче, который состоялся в Братиславе, присутствовало 8850 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Веннберг (1-я, 40-я минуты), Патрик Хёрнквист (7), Вильям Нюландер (19), Адриан Кемпе (23, 27), Оливер Экман-Ларссон (26), Луи Эрикссон (39) и Оскар Линдблом (58), у проигравших отличился Маттиас Треттенес (52). Нюландер, который также отметился четырьмя результативными передачами, делит первое место в списке бомбардиров с канадцем Энтони Мантой. В их активе по семь очков.

Матч между шведами и норвежцами стал четвертой встречей на турнире, которая завершилась с разницей в восемь и более шайб. Ранее сборная Швейцарии обыграла команду Италии со счетом 9:0, канадцы переиграли британцев (8:0), а шведская команда с таким же счетом оказалась сильнее итальянцев.

Первый матч на нынешнем турнире провел центральный нападающий "Коламбуса" Веннберг, который был дозаявлен в понедельник. Он занял место Элиаса Петтерссона в тройке с Нюландером и Хёрнквистом, а Петтерссон был переведен в звено к Элиасу Линдхольму и Линдблому. Веннберг забросил шайбу в своей первой смене и стал автором самого быстрого гола на текущем турнире, отличившись на 39-й секунде, ранее в понедельник американец Брэди Шей отличился на 55-й секунде.

В матче не принял участие форвард шведской сборной Йеспер Братт, который получил удар в живот в предыдущей встрече с итальянцами (8:0). После пятой шайбы шведов тренерский штаб сборной Норвегии заменил вратаря Хенрика Хокеланда на Хенрика Хольма, который пропустил гол после первого броска по своим воротам. В конце второго периода нападающий норвежской команды Матис Олимб ушел со льда в подтрибунное помещение при помощи врачей.

В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает четвертое место, набрав шесть очков, норвежцы очков в активе не имеют и занимают восьмую позицию. В следующем матче сборная Швеции 16 мая сыграет с командой Австрии, норвежцы 15 мая встретятся со швейцарцами.