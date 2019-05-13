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Шведские хоккеисты разгромили команду Норвегии в матче ЧМ, забросив девять шайб

Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу шведов
Описание
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 9:1 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На матче, который состоялся в Братиславе, присутствовало 8850 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Веннберг (1-я, 40-я минуты), Патрик Хёрнквист (7), Вильям Нюландер (19), Адриан Кемпе (23, 27), Оливер Экман-Ларссон (26), Луи Эрикссон (39) и Оскар Линдблом (58), у проигравших отличился Маттиас Треттенес (52). Нюландер, который также отметился четырьмя результативными передачами, делит первое место в списке бомбардиров с канадцем Энтони Мантой. В их активе по семь очков.

Матч между шведами и норвежцами стал четвертой встречей на турнире, которая завершилась с разницей в восемь и более шайб. Ранее сборная Швейцарии обыграла команду Италии со счетом 9:0, канадцы переиграли британцев (8:0), а шведская команда с таким же счетом оказалась сильнее итальянцев.

Первый матч на нынешнем турнире провел центральный нападающий "Коламбуса" Веннберг, который был дозаявлен в понедельник. Он занял место Элиаса Петтерссона в тройке с Нюландером и Хёрнквистом, а Петтерссон был переведен в звено к Элиасу Линдхольму и Линдблому. Веннберг забросил шайбу в своей первой смене и стал автором самого быстрого гола на текущем турнире, отличившись на 39-й секунде, ранее в понедельник американец Брэди Шей отличился на 55-й секунде.

В матче не принял участие форвард шведской сборной Йеспер Братт, который получил удар в живот в предыдущей встрече с итальянцами (8:0). После пятой шайбы шведов тренерский штаб сборной Норвегии заменил вратаря Хенрика Хокеланда на Хенрика Хольма, который пропустил гол после первого броска по своим воротам. В конце второго периода нападающий норвежской команды Матис Олимб ушел со льда в подтрибунное помещение при помощи врачей.

В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает четвертое место, набрав шесть очков, норвежцы очков в активе не имеют и занимают восьмую позицию. В следующем матче сборная Швеции 16 мая сыграет с командой Австрии, норвежцы 15 мая встретятся со швейцарцами.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия32000109-67
2Германия22000005-26
3Канада320000115-86
4США311000111-75
5Словакия310000211-113
6Дания20010016-62
7Франция20001025-121
8Великобритания20000021-110
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия330000013-29
2Швейцария220000012-16
3Чехия320000112-76
4Швеция320000119-66
5Латвия21000016-53
6Австрия20000022-100
7Италия20000020-170
8Норвегия30000035-210
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