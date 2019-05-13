Шведские хоккеисты разгромили команду Норвегии в матче ЧМ, забросив девять шайб

БРАТИСЛАВА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Норвегии со счетом 9:1 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На матче, который состоялся в Братиславе, присутствовало 8850 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Веннберг (1-я, 40-я минуты), Патрик Хёрнквист (7), Вильям Нюландер (19), Адриан Кемпе (23, 27), Оливер Экман-Ларссон (26), Луи Эрикссон (39) и Оскар Линдблом (58), у проигравших отличился Маттиас Треттенес (52). Нюландер, который также отметился четырьмя результативными передачами, делит первое место в списке бомбардиров с канадцем Энтони Мантой. В их активе по семь очков.
Матч между шведами и норвежцами стал четвертой встречей на турнире, которая завершилась с разницей в восемь и более шайб. Ранее сборная Швейцарии обыграла команду Италии со счетом 9:0, канадцы переиграли британцев (8:0), а шведская команда с таким же счетом оказалась сильнее итальянцев.
Первый матч на нынешнем турнире провел центральный нападающий "Коламбуса" Веннберг, который был дозаявлен в понедельник. Он занял место Элиаса Петтерссона в тройке с Нюландером и Хёрнквистом, а Петтерссон был переведен в звено к Элиасу Линдхольму и Линдблому. Веннберг забросил шайбу в своей первой смене и стал автором самого быстрого гола на текущем турнире, отличившись на 39-й секунде, ранее в понедельник американец Брэди Шей отличился на 55-й секунде.
В матче не принял участие форвард шведской сборной Йеспер Братт, который получил удар в живот в предыдущей встрече с итальянцами (8:0). После пятой шайбы шведов тренерский штаб сборной Норвегии заменил вратаря Хенрика Хокеланда на Хенрика Хольма, который пропустил гол после первого броска по своим воротам. В конце второго периода нападающий норвежской команды Матис Олимб ушел со льда в подтрибунное помещение при помощи врачей.
В турнирной таблице группы B сборная Швеции занимает четвертое место, набрав шесть очков, норвежцы очков в активе не имеют и занимают восьмую позицию. В следующем матче сборная Швеции 16 мая сыграет с командой Австрии, норвежцы 15 мая встретятся со швейцарцами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|9-6
|7
|2
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Канада
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|15-8
|6
|4
|США
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|11-7
|5
|5
|Словакия
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|11-11
|3
|6
|Дания
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6-6
|2
|7
|Франция
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|5-12
|1
|8
|Великобритания
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-11
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|13-2
|9
|2
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|12-1
|6
|3
|Чехия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|4
|Швеция
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|19-6
|6
|5
|Латвия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-10
|0
|7
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0-17
|0
|8
|Норвегия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-21
|0