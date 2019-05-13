СМИ: бывший главный тренер "Спартака" Каррера может возглавить команду из Ирана

ТАСС, 14 мая. Итальянский специалист Массимо Каррера может стать главным тренером иранского футбольного клуба "Эстегляль". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tasnim News Agency.

В конце апреля руководство клуба решило уволить с поста главного тренера команды немца Винфрида Шефера. "Эстегляль" за тур до конца первенства страны занимает третье место в чемпионате Ирана.

Каррера провел два сезона в московском "Спартаке", подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, а позже выиграл Суперкубок России. Итальянский специалист покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.