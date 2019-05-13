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СМИ: бывший главный тренер "Спартака" Каррера может возглавить команду из Ирана

Клуб "Эстегляль" за один тур до окончания внутреннего первенства занимает третьего место
Массимо Каррера Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Массимо Каррера
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Итальянский специалист Массимо Каррера может стать главным тренером иранского футбольного клуба "Эстегляль". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tasnim News Agency.

В конце апреля руководство клуба решило уволить с поста главного тренера команды немца Винфрида Шефера. "Эстегляль" за тур до конца первенства страны занимает третье место в чемпионате Ирана.

Каррера провел два сезона в московском "Спартаке", подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, а позже выиграл Суперкубок России. Итальянский специалист покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

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