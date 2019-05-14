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СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить $98 млн за футболиста "Наполи" Кулибали

Ранее интерес с игроку проявляли "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити"
Калиду Кулибали AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Калиду Кулибали
© AP Photo/Darko Vojinovic

ТАСС, 14 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов заплатить $98 млн за сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации источника, эта сделка является главной трансферной целью для английского клуба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов был заплатить за сенегальского игрока $117 млн. Кулибали также входил в сферу интересов других английских клубов "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Кулибали принял участие в 47 матчах чемпионата Италии, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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