Менеджер Шариповой считает, что бой с Куценко станет самым сложным в ее карьере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Поединок-реванш казахстанской чемпионки мира Фирузы Шариповой с россиянкой Юлией Куценко, который состоится 16 июня на II Международном боксерском форуме в Екатеринбурге, станет самым сложным боем в ее карьере, считает менеджер спортсменки Сергей Завиленский. Его слова для ТАСС предоставили во вторник в дирекции форума.

Первый бой Шариповой против Куценко прошел 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге и закончился победой казахстанской спортсменки.

"Для Фирузы этот бой станет самым сложным в карьере. Он будет намного сложнее, чем первый, потому что перед боем в Санкт-Петербурге Юлия только начала работать с командой Роя Джонса - младшего. Сейчас она уже продолжительное время работает с очень профессиональной командой, которая готовит ее на высочайшем уровне. Думаю, что мы увидим совсем другую Юлию Куценко - намного сильнее, чем она была в сентябре прошлого года. К тому же Рой Джонс сам будет выводить ее на этот бой, что придаст дополнительной мотивации, несмотря на это, наша команда делает все для того, чтобы привести Фирузу к победе", - цитируют Завилейского организаторы.

II Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. Он соберет глав всех основных всемирных организаций - Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В мероприятиях форума поучаствуют ведущие спортсмены со всего мира, олимпийские чемпионы по боксу, чемпионы мира, промоутеры, менеджеры, боксерские функционеры и звезды шоу-бизнеса.