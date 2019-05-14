Тренер сборной России по тхэквондо: задача на ЧМ - повышение качества выигранных медалей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены на чемпионате мира по тхэквондо должны показать более высокие результаты по сравнению с теми, что были на прошлом мировом первенстве. Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в Южной Корее в июне 2017 года, россияне завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды.

"Общая задача для всей команды - улучшить качество медалей по сравнению с предыдущим чемпионатом мира. На предыдущем чемпионате мира сборная Южной Кореи завоевала десять медалей, пять их них - золотые. Вторыми в общекомандном зачете стали турецкие спортсмены, на счету которых было всего три медали - два золота и серебро. Мы завоевали семь наград, но всего одну золотую медаль, и стали четвертыми", - сказал Иванов.

"Чемпионат мира является для нас очень важным стартом, особенно для тех спортсменов, кто отбирается на Олимпийские игры. По результатам выступления на чемпионате мира спортсмены получают большое количество баллов в олимпийский рейтинг, - добавил Иванов. - Олимпийский рейтинг закроется в этом году и по нему будут определены кандидаты, которые получат индивидуальные лицензии на Игры. Поэтому для наших топовых спортсменов еще одной задачей является набрать как можно больше баллов в этот рейтинг".

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 15 по 19 мая в английском Манчестере.