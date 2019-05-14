Де Росси покинет "Рому" по окончании сезона после 18 лет в клубе

ТАСС, 14 мая. Полузащитник итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси покинет команду по завершении сезона-2018/19. Об этом во вторник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу римского клуба.

35-летний футболист проведет свой последний матч в футболке "Ромы" 26 мая с "Пармой" в рамках заключительного тура чемпионата Италии.

"18 лет он был частью нашей семьи. Де Росси проведет с нами последний матч против "Пармы", и все мы встретим этот момент со слезами на глазах, однако нужно проявить уважение к его желанию продлить игровую карьеру. Да, Даниэле почти 36, а его следующий вызов будет вдали от Рима. Но мы благодарим его и заверяем, что наши двери всегда открыты, если он вдруг решит вернуться в клуб в новой роли", - говорится в сообщении.

Де Росси является воспитанником римского клуба, всего за команду он провел 615 матчей во всех турнирах, забив 63 гола и отдав 54 результативные передачи. В составе "Ромы" полузащитник становился обладателем Кубка Италии (2006/07, 2007/08) и Суперкубка Италии (2007). В составе сборной Италии Де Росси стал чемпионом мира (2006) и бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах 2004 года. В текущем сезоне Де Росси провел 22 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

"Рома" в турнирной таблице чемпионата Италии идет на шестом месте, имея в активе 62 очка после 36 матчей.