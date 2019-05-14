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Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с итальянцами

Встреча состоится в среду
Андрей Василевский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Василевский
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 14 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира с командой Италии. Об этом во вторник журналистам сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

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Матч между сборными Италии и России состоится в среду.

"Со сборной Италии сыграет Василевский", - сообщил Воробьев.

В предыдущем матче, со сборной Чехии, Кирилл Капризов был 13-м нападающим и провел на льду чуть больше минуты. "Сыграет и Капризов", - сказал главный тренер сборной России.

Василевский защищал ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира с норвежцами (5:2) и игре третьего тура с чехами (3:0). Во второй игре турнира с австрийцами (5:0) играл Александр Георгиев.

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