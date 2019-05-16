"Арсенал" выразил недовольство выбором Баку в качестве места проведения финала Лиги Европы

ТАСС, 16 мая. Английский "Арсенал" выразил недовольство решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении финала Лиги Европы в Баку в связи с тем, что многие болельщики команды испытывают транспортные проблемы с поездкой на матч. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения. От имени наших поклонников мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финальных турниров, а также предъявляемые для этого требования. Мы настоятельно призываем УЕФА обеспечить материально-техническую базу и учесть требования болельщиков, которые являются ключевой частью любых будущих решений о финальных площадках, поскольку то, что произошло в этом сезоне, является неприемлемым и не может повториться. Будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения этой ситуации", - говорится в заявлении клуба.

Фанатам "Арсенала" выделено 6 тыс. билетов. Клуб также отметил, что владельцами абонементов являются 45 тыс. болельщиков, большинство из которых не сможет попасть на финал из-за тяжелого путешествия.

"Арсенал" сыграет против "Челси" 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку, вмещающем более 60 тыс. зрителей. В случае победы "Арсенал" получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.