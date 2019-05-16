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Допинг в спорте

Чемпион России в беге на 800 м Дубровский остается самым проверяемым на допинг атлетом

С января по апрель бегун восемь раз проходил допинг-тестирование
Сергей Дубровский Егор Алеев/ТАСС
Описание
Сергей Дубровский
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Действующий победитель летнего чемпионата России в беге на 800 метров Сергей Дубровский по итогам четырех месяцев 2019 года является самым тестируемым спортсменом страны. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по апрель бегун восемь раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

24-летний спортсмен является победителем "Мемориала Знаменских" - 2018, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не выдала Дубровскому разрешение на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе.

Семь раз проверялся инспекторами РУСАДА на допинг в 2019 году бегун Рудольф Верховых, по шесть раз - ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев. Ни один из этих легкоатлетов также пока не получил от IAAF нейтрального статуса.

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