Московский "Спартак" по итогам апреля стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" в апреле стал самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, во второй месяц весны допинг-пробы сдали семь футболистов клуба.

В апреле были проверены на допинг Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Михаил Игнатов, Максим Глущенков и Георгий Мелкадзе.

Всего во второй месяц весны РУСАДА протестировало 21 футболиста РПЛ. Шестеро из них представляли "Зенит" (Эрнани, Бранислав Иванович, Далер Кузяев, Андрей Лунев, Николай Прудников (играет в аренде в "Чертаново" - прим. ТАСС) и Ярослав Ракицкий), пятеро - московский "Локомотив" (Дмитрий Баринов, Владислав Игнатьев, Михаил Лысов, Никита Медведев и Рифат Жемалетдинов).

По два футболиста сдали в апреле допинг-пробы у "Урала" (Андрей Егорычев, Андрей Панюков), "Енисея" (Юрий Нестеренко, Константин Савичев) и тульского "Арсенала" (Зелимхан Бакаев, Анри Хагуш).

По итогам первых четырех месяцев самым тестируемым футбольным клубом России остается ЦСКА, у которого 10 игроков прошли проверку РУСАДА. Второе место занимает "Спартак" (9), третью и четвертую позиции делят "Локомотив" и "Зенит" (по 7).