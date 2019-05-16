Главный тренер ФК "Оренбург" Федотов дисквалифицирован на один матч чемпионата России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова на одну игру чемпионата России по итогам матча 28-го против екатеринбургского "Урала" (2:2). Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Федотов после матча вышел на центр поля, оскорблял судью и толкнул игрока "Урала" Полякова в грудь. Федотов принял участие в нашем заседании, он отрицал, что толкал Полякова, - сказал Григорьянц. - Мы посмотрели видео, на нем видно, что это был скорее толчок в плечо, Федотов это объяснил тем, что толкнул игрока в шутку, так как знаком с ним. КДК считает, что это был умышленный толчок, за это Федотову полагается дисквалификация на один матч чемпионата России по футболу".

Федотов также подвергся штрафу в размере 20 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны. Тренер вратарей "Оренбурга" Платон Захарчук дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей. "Захарчук при входе в подтрибунное помещение нецензурно выражался в сторону судей, рапорт от судьи пришел, там сказано, что шедший за ними Захарчук выразил недовольство работой судей в нецензурной форме, также эту фразу слышал ассистент. Захарчук по "Скайпу" принял участие в заседании, он прислал объяснение, написал, что это было не в сторону судьи или в чей-либо адрес, эта фраза была сказана в эмоциональном порыве", - сказал Григорьянц.

Помимо этого, "Оренбург" оштрафован на 80 тыс. рублей. "После окончания матча с трибуны болельщиков "Оренбурга" была кинута бутылка в судью, за это на клуб наложен штраф в 20 тыс. рублей. Также болельщики скандировали оскорбительные выражения в сторону арбитра - штраф 40 тыс. рублей. Помимо этого, тренер вратарей "Оренбурга" Платон Захарчук выходил на поле, за это клубу полагается штраф в 20 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

"Старший тренер "Урала" Владимир Калашников выходил на поле, за это клуб получает штраф размером в 20 тыс. рублей. Также на Калашникова наложен индивидуальный штраф 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны", - сказал Григорьянц. Также КДК наложил индивидуальный штраф размером в 10 тыс. рублей на главного тренера "Урала" Дмитрия Парфенова, наставник команды вышел за пределы технической зоны.

После 28 матчей "Оренбург" занимает девятое место в турнирной таблице с 37 очками. "Урал" идет 11-м, имея в активе 34 очка.