У FIDE нет сложностей с организацией шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) не испытывает затруднений с организацией Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава организации Аркадий Дворкович.

"Всемирная шахматная олимпиада - это крупнейшее событие, в ней будут участвовать примерно 3 тысячи человек, это самый большой турнир в цикле, - сказал Дворкович. - Сейчас готовятся инфраструктура, помещения, отрабатываются транспортная схема и все, что связано с официальными лицами турнира. Сложностей нет, в Ханты-Мансийске проходили крупные турниры, особенность этой шахматной олимпиады в том, что будет гораздо больше участников, чем ранее, и поэтому требуется дополнительная инфраструктура. В целом же Ханты-Мансийск - очень опытный в этом плане город, так что все будет хорошо".

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE, впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Ханты-Мансийск уже принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем турнира стала сборная Украины.