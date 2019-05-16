Вице-президент ФШР Гурьев заявил, что шахматная корона должна вернуться в Россию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Генеральный директор "ФосАгро", вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Гурьев считает своей задачей создание условий для появления российского чемпиона мира по шахматам. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед началом первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).

Действующим чемпионом мира по шахматам является норвежец Магнус Карлсен, в 2016 году борьбу за шахматную корону он выиграл у российского гроссмейстера Сергея Карякина. Последним чемпионом мира по шахматам из России был Владимир Крамник (2006-2007).

"Я русский человек и преследую долгие годы одну непростую задачу - вернуть шахматную корону в России, где ей и место. И такого рода поддержка спорта даст нам возможность мотивировать наших игроков, чтобы шахматная корона вернулась сюда", - сказал Гурьев.

"Я хочу сделать небольшое заявление - наша компания подпишет личный спонсорский контракт с российским игроком, который выиграет Гран-при и попадет в турнир претендентов. Думаю, это мотивирует наших игроков сражаться дальше", - добавил он.

Первый этап Гран-при FIDE пройдет в Москве с 16 по 30 мая.