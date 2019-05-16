ФК "Черноморец" проведет внутреннее расследование характера матча с "Чайкой"

В среду президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у организации есть основания полагать, что матч 27-го тура зоны "Юг" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" и "Черноморцем" (3:1) носил неспортивный характер. РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай.

"Футбольный клуб "Черноморец" никогда не участвовал в сомнительных матчах и не позволит себе это сделать когда-либо. Мы приветствуем обращение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова в МВД, чтобы правоохранительные органы провели свое расследование, и готовы к сотрудничеству со следствием, спорт должен быть честным. В тоже время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, а также соблюдалась презумпция невиновности. Мы все живем в правовом государстве и футбольный клуб "Черноморец" оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой на клевету в адрес нашего клуба", - говорится в заявлении клуба.

13 мая после встречи "Чайки" и "Черноморца" генеральный директор краснодарского "Урожая", борющегося с "Чайкой" за выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца". В итоге матч закончился победой "Чайки", которая забила два безответных гола во втором тайме.

За три тура до конца чемпионата "Чайка" с 61 очком в активе занимает первую строчку турнирной таблицы, которая гарантирует участие в следующем сезоне ФНЛ. "Урожай" отстает на один балл и находится на втором месте, "Черноморец (43) - четвертый.