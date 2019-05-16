Дмитрию Квартальнову присвоено звание заслуженного тренера России

ТАСС, 16 мая. Главному тренеру казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрию Квартальнову присвоено звание "Заслуженный тренер России". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Квартальнов в качестве игрока играл за воскресенский "Химик", свердловский СКА, "Ак Барс", череповецкую "Северсталь", московские "Крылья Советов", клуб Интернациональной хоккейной лиги (ИХЛ) "Сан-Диего", а также за клуб Национальной хоккейной лиги "Бостон" и его фарм-клуб "Провиденс", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В качестве тренера Квартальнов возглавлял череповецкую "Северсталь" (2009-2012), новосибирскую "Сибирь" (2012-2014), московский ЦСКА (2014-2017) и ярославский "Локомотив" (2017-2019). В сезоне-2014/15 он привел ЦСКА к победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 1 мая Квартальнов возглавил "Ак Барс".