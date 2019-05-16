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Футбол в России

Продажа билетов на матч открытия реконструированного стадиона "Динамо" начнется 17 мая

Арену откроют встречей 30-го тура чемпионата России по футболу "Динамо" - "Арсенал"
Стадион "Динамо" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Стадион "Динамо"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 мая. Продажа билетов на первый матч на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина начнется 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В четверг комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение матча на арене в Петровском парке.

Минимальная стоимость билетов на матч, в котором "Динамо" встретится с тульским "Арсеналом", составит 400 рублей, максимальная - 6000 рублей.

Матч 30-го тура чемпионата России "Динамо" - "Арсенал" пройдет 26 мая и начнется в 14:00 мск.

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