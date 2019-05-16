Продажа билетов на матч открытия реконструированного стадиона "Динамо" начнется 17 мая

ТАСС, 16 мая. Продажа билетов на первый матч на реконструированном Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина начнется 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

В четверг комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение матча на арене в Петровском парке.

Минимальная стоимость билетов на матч, в котором "Динамо" встретится с тульским "Арсеналом", составит 400 рублей, максимальная - 6000 рублей.

Матч 30-го тура чемпионата России "Динамо" - "Арсенал" пройдет 26 мая и начнется в 14:00 мск.