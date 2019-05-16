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Гол Какко помог сборной Финляндии обыграть команду Дании на ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:1
Каапо Какко EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Каапо Какко
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Дании со счетом 3:1 в матче четвертого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4812 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Каапо Какко (26-я минута), Сакари Маннинен (35) и Харри Песонен (52). У проигравших отличился Мортен Мадсен (22).

Лучшим игроком матча у финнов стал защитник Микко Лехтонен, а у датчан - форвард Миккель Бедкер.

Шайба в матче с датчанами стала для Какко шестой на чемпионате мира в Словакии, по этому показателю 18-летний форвард, который занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков, сравнялся с российским нападающим Евгением Дадоновым. Хоккеисты делят первое место в списке снайперов турнира. Также Какко отметился результативной передачей на Песонена.

На чемпионате мира 2018 года команда Дании одержала победу над хоккеистами из Финляндии, встреча завершилась со счетом 3:2. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 11 матчей, финны одержали девять побед, датчане выиграли в двух встречах.

Сборная Финляндии занимает второе место в группе А, набрав 10 очков после четырех матчей, датчане идут пятыми, имея в активе 5 очков. Лидирует в турнирной таблице команда Германии (12 очков).

В следующем матче 17 мая сборная Финляндии встретится с командой Великобритании, датчане днем позднее сыграют с американцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Германия440000012-512
2Финляндия430001012-710
3Канада430000120-109
4США421000117-108
5Дания410100216-95
6Словакия410000313-143
7Франция40001038-211
8Великобритания40000044-260
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия440000023-212
2Швейцария440000020-212
3Чехия430000118-109
4Швеция430000128-79
5Латвия420000212-116
6Норвегия40000046-250
7Австрия40000043-230
8Италия40000040-300
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Чемпионат мира по хоккею-2019
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