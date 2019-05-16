Гол Какко помог сборной Финляндии обыграть команду Дании на ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Дании со счетом 3:1 в матче четвертого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4812 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Каапо Какко (26-я минута), Сакари Маннинен (35) и Харри Песонен (52). У проигравших отличился Мортен Мадсен (22).
Лучшим игроком матча у финнов стал защитник Микко Лехтонен, а у датчан - форвард Миккель Бедкер.
Шайба в матче с датчанами стала для Какко шестой на чемпионате мира в Словакии, по этому показателю 18-летний форвард, который занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков, сравнялся с российским нападающим Евгением Дадоновым. Хоккеисты делят первое место в списке снайперов турнира. Также Какко отметился результативной передачей на Песонена.
На чемпионате мира 2018 года команда Дании одержала победу над хоккеистами из Финляндии, встреча завершилась со счетом 3:2. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 11 матчей, финны одержали девять побед, датчане выиграли в двух встречах.
Сборная Финляндии занимает второе место в группе А, набрав 10 очков после четырех матчей, датчане идут пятыми, имея в активе 5 очков. Лидирует в турнирной таблице команда Германии (12 очков).
В следующем матче 17 мая сборная Финляндии встретится с командой Великобритании, датчане днем позднее сыграют с американцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Германия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|12-5
|12
|2
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|12-7
|10
|3
|Канада
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20-10
|9
|4
|США
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|17-10
|8
|5
|Дания
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|16-9
|5
|6
|Словакия
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|13-14
|3
|7
|Франция
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|8-21
|1
|8
|Великобритания
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-26
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|23-2
|12
|2
|Швейцария
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|20-2
|12
|3
|Чехия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|18-10
|9
|4
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|28-7
|9
|5
|Латвия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-11
|6
|6
|Норвегия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|6-25
|0
|7
|Австрия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|3-23
|0
|8
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0-30
|0