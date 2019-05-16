СМИ: Мхитарян может не сыграть за "Арсенал" в финале ЛЕ из соображений безопасности

ТАСС, 16 мая. Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси". Об этом в четверг сообщила New York Times.

По данным газеты, такое решение было принято из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией, из-за которого Мхитарян может столкнуться с агрессией со стороны азербайджанцев. По информации источника, в руководстве клуба не рады решению, которое они вынуждены принять.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявлял, что обеспечит безопасность 30-летнему футболисту и поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Руководство "Арсенала" считает, что все еще остается существенный риск возникновения проблем, так как любая ситуация, которая может коснуться Мхитаряна в отеле или во время поездок по городу, отразится и на остальной команде, отмечает "Нью-Йорк таймс". Отмечается, что руководство английского клуба примет окончательное решение в начале следующей недели, команда должна вылететь в Баку 25 мая.

Мхитарян во время выступлений за дортмундскую "Боруссию" в 2015 году не принимал участия в выездном матче Лиги Европы против азербайджанской "Габалы" (3:1) из соображений безопасности. В этом сезоне полузащитник пропустил игру группового турнира против "Карабаха" (3:0), которая прошла в Баку. Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснял отсутствие игрока тем, что он "не может путешествовать сюда", а тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов предположил, что клуб мог оградить футболиста от давления, которое ждало бы его в случае появления в Азербайджане.

Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.