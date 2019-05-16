СМИ: "Ньюкасл" может выкупить права на Рондона

ТАСС, 17 мая. Венесуэльский нападающий английского клуба "Вест Бромвич" Соломон Рондон может перейти в "Ньюкасл". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации газеты, на 29-летнего футболиста также претендует "Вулверхэмптон".

Прошедший сезон Рондон провел в "Ньюкасле" на правах аренды. Футболист сыграл в 32 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

В России Рондон выступал за казанский "Рубин" (2012-2013) и санкт-петербургский "Зенит" (2014-2015), в составе которого стал чемпионом России (2014/15) и обладателем Суперкубка России (2015).