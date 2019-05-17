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Защитник Зуб тренируется с основным составом сборной России на ЧМ по хоккею

Хоккеист до сих пор не включен в заявку команды на турнир

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Защитник Артем Зуб и нападающий Сергей Плотников принимают участие в пятничной тренировке сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ближайший матч сборная России проведет 18 мая против команды Латвии, начало - 13:15 мск.

Ранее Зуб не принимал участие в тренировках с основным составом, защитник до сих пор не включен в заявку команды на чемпионат мира. На тренировке он занимается в паре с Никитой Задоровым. В раскатке также принимает участие Плотников, который на турнире провел только одну игру. Он тренируется в звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком.

В заявке сборной России на турнир на сегодняшний день находятся 24 игрока, максимум можно заявить 25.

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