СМИ: перенесший инфаркт Касильяс завершит карьеру футболиста по окончании сезона

ТАСС, 17 мая. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс завершит карьеру игрока по окончании сезона. Об этом сообщает испанская газета ABC.
1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы. Издание отмечает, что 37-летний испанец решил уйти из футбола на фоне проблем со здоровьем. Ожидается, что Касильяс объявит о своем решении после завершения сезона для "Порту". Команде осталось провести два матча - против "Бенфики" в чемпионате страны (18 мая) и против "Спортинга" в финале Кубка Португалии (25 мая).
В марте голкипер на год продлил контракт с "Порту".
Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).