СМИ: перенесший инфаркт Касильяс завершит карьеру футболиста по окончании сезона

ТАСС, 17 мая. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс завершит карьеру игрока по окончании сезона. Об этом сообщает испанская газета ABC.

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы. Издание отмечает, что 37-летний испанец решил уйти из футбола на фоне проблем со здоровьем. Ожидается, что Касильяс объявит о своем решении после завершения сезона для "Порту". Команде осталось провести два матча - против "Бенфики" в чемпионате страны (18 мая) и против "Спортинга" в финале Кубка Португалии (25 мая).