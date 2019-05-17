Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по апрель провели почти 4 тыс. тестирований

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые четыре месяца 2019 года провело 3948 тестирований и забрало у спортсменов 4748 допинг-проб. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В апреле, по словам Пахноцкой, было организовано 1133 теста и взято 1420 допинг-проб. В марте - 1019 тестов и 1285 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличение планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято 9540 проб (при планируемых 9 тыс.) у спортсменов.