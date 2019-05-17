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Чудинов воодушевлен назначением на пост главного тренера сборной России по санному спорту

Специалист отметил, что одной из важнейших задач станет успешное выступление на чемпионате мира 2020 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сергей Чудинов чувствует ответственность и воодушевление после назначения на пост главного тренера российской национальной команды по санному спорту. Об этом специалист в пятницу рассказал ТАСС.

В середине апреля члены президиума Федерации санного спорта России приняли решение рекомендовать Чудинова на пост главного тренера сборной России, и в пятницу Министерство спорта РФ утвердило его кандидатуру. До весны 2018 года пост главного тренера национальной команды занимал трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, который в итоге вынужден был покинуть эту должность после внутреннего конфликта в сборной России. Чудинов из-за недопуска Демченко на Олимпиаду-2018 руководил российскими саночниками в южнокорейском Пхёнчхане. В сезоне-2018/19 функции главного тренера исполнял тренерский совет Федерации санного спорта России, которым руководила наставник молодежной команды Вера Бардина.

"Чувствую большую ответственность и воодушевление, особого волнения не испытываю, настрой боевой, будем работать на результат. Этот год стал для нас немного экспериментальным, работали в формате тренерского совета, но я был куратором основного состава, выполнял большую часть обязанностей, до этого приходилось выполнять часть функций главного тренера на Олимпийских играх в Пхёнчхане, поэтому такой опыт у меня есть. Прошлый сезон сплотил нашу команду, у нас были отличные результаты. В следующем сезоне работа, в принципе, будет такая же, лишь с тем отличием, что когда ты главный, то с тебя больше спрос", - отметил 35-летний Чудинов.

"Альберт Демченко в прошлом сезоне был старшим тренером, он отвечал за зимнюю подготовку, технические параметры, сани. Это человек с колоссальным опытом, и мы с ним продолжим работать в том же формате", - добавил тренер.

Специалист отметил, что одной из важнейших задач на следующий год станет успешное выступление на чемпионате мира 2020 года, который впервые в истории пройдет в России. "В следующем сезоне у нас впервые пройдет чемпионат мира, это двойная ответственность. Поэтому задача на сезон - успешное выступление на чемпионате мира и чемпионате Европы, для нас успешным станет первое место в общем зачете. Еще это второй год в четырехлетнем олимпийском цикле, и сейчас есть возможность использовать новые наработки, пробовать что-то новое", - заключил Чудинов.

На чемпионате мира в прошлом сезоне россияне выиграли одну золотую (в командной гонке) и две бронзовые награды (Семен Павличенко - спринт и личная гонка). На европейском первенстве, проходившем в начале февраля в немецком Оберхофе, россияне выиграли одну золотую (Павличенко) и одну серебряную (Роман Репилов) награды. На последнем в сезоне этапе Кубка мира, проходившем в Сочи, российские саночники выступили как никогда успешно, сумев завоевать шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Павличенко по итогам сезона стал победителем в общем зачете Кубка мира, Репилов выиграл спринтерский Кубок мира.

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