Испанец Бильбао победил на седьмом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия"

Спортсмен преодолел дистанцию 185 км между Васто и Л'Акуила за 4 часа 6 минут 27 секунд. Второе место занял француз Тони Галлопен из команды AG2R La Mondiale (отставание - 5 секунд), третьим стал итальянец Давиде Формоло из команды Bora-Hansgrohe (+0.05).

ТАСС, 17 мая. Испанский велогонщик Пельо Бильбао из команды "Астана" одержал победу на седьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

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Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 21-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) занял 30-е место, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 109-е, Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 130-е.

В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (29:29.34), вторым идет испанец Хосе Рохас из Movistar (+1.32), третье место занимает итальянец Джованни Карбони (Bardiani CSF; +1.41). Сиваков занимает 26-е место (+6.48), Закарин - 27-е (+7.00), Кузнецов - 98-е (+28.18), Страхов - 154-е (+1:05.58).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.