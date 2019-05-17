Испанец Бильбао победил на седьмом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 17 мая. Испанский велогонщик Пельо Бильбао из команды "Астана" одержал победу на седьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".
Спортсмен преодолел дистанцию 185 км между Васто и Л'Акуила за 4 часа 6 минут 27 секунд. Второе место занял француз Тони Галлопен из команды AG2R La Mondiale (отставание - 5 секунд), третьим стал итальянец Давиде Формоло из команды Bora-Hansgrohe (+0.05).
Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Team Ineos, занявший 21-е место, Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) занял 30-е место, Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) - 109-е, Дмитрий Страхов (Katusha-Alpecin) - 130-е.
В общем зачете лидирует итальянец Валерио Конти из команды UAE Team Emirates (29:29.34), вторым идет испанец Хосе Рохас из Movistar (+1.32), третье место занимает итальянец Джованни Карбони (Bardiani CSF; +1.41). Сиваков занимает 26-е место (+6.48), Закарин - 27-е (+7.00), Кузнецов - 98-е (+28.18), Страхов - 154-е (+1:05.58).
Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (в 1994 году), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).
Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.