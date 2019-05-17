Сборная Норвегии одержала первую победу на ЧМ по хоккею, обыграв команду Австрии

БРАТИСЛАВА /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Норвегии победили команду Австрии со счетом 5:3 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 8196 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Булл (3, 54 и 60-я минуты), Йоханнес Йоханнесен (37), Александр Райхенберг (51) У проигравших отличились Петер Шнайдер (23), Константин Комарек (50) и Доминик Хайнрих (60). Норвежские защитники Булл и Йоханнесен набрали свои первые очки на чемпионате мира в Словакии, при этом Булл стал первым защитником, оформившим хет-трик на турнире, у австрийцев первыми очками на турнире отметились Шнайдер, Комарек и Хайнрих. Голкиперы команд австриец Бернард Старкбаум и норвежец Хенрик Хольм провели все матчи на текущем мировом первенстве.

Сборная Австрии не может победить команду Норвегии на чемпионатах мира с 1999 года, когда встреча в утешительном раунде завершилась со счетом 3:0. После этого норвежцы трижды обыгрывали хоккеистов из Австрии на мировых первенствах, последний раз это произошло также в Кошице 4 мая 2011 года (5:0). Всего команды провели между собой 21 матч, сборная Норвегии одержала 15 побед (одну в овертайме), австрийцы выиграли в пяти матчах, еще в одной встрече был зафиксирован ничейный результат.

Сборная Норвегии занимает занимает шестое место в группе B, набрав три очка. Лидерство в турнирной таблице сохраняет сборная России, в активе которой 12 очков. Такое же количество очков набрала команда Швейцарии, однако швейцарцы уступают россиянам по дополнительным показателям. Австрийцы идут на последнем, восьмом месте, не набрав ни одного очка.

В следующем матче 18 мая сборная Норвегии сыграет с командой Италии, австрийцы днем позднее встретятся с чехами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.