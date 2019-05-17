Сборная Норвегии одержала первую победу на ЧМ по хоккею, обыграв команду Австрии

БРАТИСЛАВА /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Норвегии победили команду Австрии со счетом 5:3 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 8196 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Кристиан Булл (3, 54 и 60-я минуты), Йоханнес Йоханнесен (37), Александр Райхенберг (51) У проигравших отличились Петер Шнайдер (23), Константин Комарек (50) и Доминик Хайнрих (60). Норвежские защитники Булл и Йоханнесен набрали свои первые очки на чемпионате мира в Словакии, при этом Булл стал первым защитником, оформившим хет-трик на турнире, у австрийцев первыми очками на турнире отметились Шнайдер, Комарек и Хайнрих. Голкиперы команд австриец Бернард Старкбаум и норвежец Хенрик Хольм провели все матчи на текущем мировом первенстве.
Сборная Австрии не может победить команду Норвегии на чемпионатах мира с 1999 года, когда встреча в утешительном раунде завершилась со счетом 3:0. После этого норвежцы трижды обыгрывали хоккеистов из Австрии на мировых первенствах, последний раз это произошло также в Кошице 4 мая 2011 года (5:0). Всего команды провели между собой 21 матч, сборная Норвегии одержала 15 побед (одну в овертайме), австрийцы выиграли в пяти матчах, еще в одной встрече был зафиксирован ничейный результат.
Сборная Норвегии занимает занимает шестое место в группе B, набрав три очка. Лидерство в турнирной таблице сохраняет сборная России, в активе которой 12 очков. Такое же количество очков набрала команда Швейцарии, однако швейцарцы уступают россиянам по дополнительным показателям. Австрийцы идут на последнем, восьмом месте, не набрав ни одного очка.
В следующем матче 18 мая сборная Норвегии сыграет с командой Италии, австрийцы днем позднее встретятся с чехами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Германия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|12-5
|12
|2
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|12-7
|10
|3
|Канада
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20-10
|9
|4
|США
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|17-10
|8
|5
|Словакия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|19-17
|6
|6
|Дания
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|16-9
|5
|7
|Франция
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11-27
|1
|8
|Великобритания
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-26
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|23-2
|12
|2
|Швейцария
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|20-2
|12
|3
|Чехия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|18-10
|9
|4
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|28-7
|9
|5
|Латвия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-11
|6
|6
|Норвегия
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|11-28
|3
|7
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0-30
|0
|8
|Австрия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|6-28
|0