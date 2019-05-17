Сборная Франции проиграла команде Словакии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ

КОШИЦЕ /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии одержала победу над командой Франции со счетом 6:3 в матче чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в словацком Кошице, присутствовало 7440 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник (14-я минута), Матуш Сукель (20), Либор Гудачек (26), Эрик Чернак (41), Михал Чайковский (43) и Ладислав Надь (46). У проигравших отличились Антонен Манавьян (33), Александр Тексье (36) и Антони Реш (18). После шестой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной Франции произвел замену вратаря, вместо Флориана Арди на лед вышел Анри-Корентен Бисс.

Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман. Шайба Паника, который с 6 очками (1 гол + 5 результативных передач) является лучшим бомбардиром сборной Словакии на турнире, была засчитана после просмотра видеоповтора.

В турнирной таблице группы A сборная Словакии занимает пятое место, набрав 6 очков, команда Франции с 1 очком идет седьмой. В плей-офф чемпионата мира выходят четыре команды из каждой группы. От четвертого места французов, которым осталось провести две игры на групповом этапе, отделяет 7 очков. Таким образом, французская сборная лишилась шансов на выход из группы.

В следующем матче сборная Словакии 18 мая сыграет с командой Великобритании, французы 19 мая встретятся с финнами.