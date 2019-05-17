Сборная Франции проиграла команде Словакии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ

КОШИЦЕ /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии одержала победу над командой Франции со счетом 6:3 в матче чемпионата мира по хоккею. На встрече, которая прошла в словацком Кошице, присутствовало 7440 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник (14-я минута), Матуш Сукель (20), Либор Гудачек (26), Эрик Чернак (41), Михал Чайковский (43) и Ладислав Надь (46). У проигравших отличились Антонен Манавьян (33), Александр Тексье (36) и Антони Реш (18). После шестой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной Франции произвел замену вратаря, вместо Флориана Арди на лед вышел Анри-Корентен Бисс.
Одним из главных арбитров матча был россиянин Роман Гофман. Шайба Паника, который с 6 очками (1 гол + 5 результативных передач) является лучшим бомбардиром сборной Словакии на турнире, была засчитана после просмотра видеоповтора.
В турнирной таблице группы A сборная Словакии занимает пятое место, набрав 6 очков, команда Франции с 1 очком идет седьмой. В плей-офф чемпионата мира выходят четыре команды из каждой группы. От четвертого места французов, которым осталось провести две игры на групповом этапе, отделяет 7 очков. Таким образом, французская сборная лишилась шансов на выход из группы.
В следующем матче сборная Словакии 18 мая сыграет с командой Великобритании, французы 19 мая встретятся с финнами.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Германия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|12-5
|12
|2
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|12-7
|10
|3
|Канада
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20-10
|9
|4
|США
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|17-10
|8
|5
|Словакия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|19-17
|6
|6
|Дания
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|16-9
|5
|7
|Франция
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11-27
|1
|8
|Великобритания
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-26
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|23-2
|12
|2
|Швейцария
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|20-2
|12
|3
|Чехия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|18-10
|9
|4
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|28-7
|9
|5
|Латвия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-11
|6
|6
|Норвегия
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|11-28
|3
|7
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0-30
|0
|8
|Австрия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|6-28
|0