Шахматист Непомнящий обыграл Ароняна в первой партии Гран-при FIDE - 2019 в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл представителя Армении Левона Ароняна в первой партии этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Москве. Призовой фонд соревнований составляет €130 тыс.

Помимо Непомнящего, победы в первой партии добился поляк Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравший американца Уэсли Со, а также его соотечественик Радослав Войташек, оказавшийся сильнее азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Россияне Дмитрий Яковенко, Сергей Карякин, Александр Грищук, Петр Свидлер и Никита Витюгов завершили свои партии ничейным результатом.

Турнир в Москве проходит по олимпийской системе. Каждая стадия будет проходить в течение трех дней и включит в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.