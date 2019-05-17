Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9082 зрителя.

Шайбы в матче забросили Милан Гулаш (8-я минута), Радко Гудас (28), Михал Фролик (33, 58), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57).

33-летний чешский нападающий Гулаш набрал очки в своем первом матче за национальную команду на чемпионатах мира. Первые очки на турнире набрал нападающий Яшкин. Гудаш забросил шайбу от красной линии. Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек отдал в матче две голевые передачи, всего в его активе 10 очков на турнире, по этому показателю он догнал лидеров чемпионата - россиянина Никиту Кучерова и шведа Вильяма Нюландера, но уступает им в списке лучших бомбардиров чемпионата мира из-за меньшего количества заброшенных шайб.

Матч обсуживали российские арбитры Евгений Ромасько (главный судья) и Глеб Лазарев (линейный рефери). Игроки сборной Италии ни разу не смогли отличиться на турнире, при этом итальянцы пропустили 38 шайб.

В группе В сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует сборная России, которая опережает швейцарцев и чехов по дополнительным показателям. Итальянцы занимают последнее, восьмое место, не сумев набрать ни одного очка. На групповой стадии осталось провести два матча, таким образом, команда Италии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

В следующем матче 19 мая сборная Чехии сыграет с командой Австрии, итальянцы днем ранее сыграют с норвежцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.