Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9082 зрителя.
Шайбы в матче забросили Милан Гулаш (8-я минута), Радко Гудас (28), Михал Фролик (33, 58), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57).
33-летний чешский нападающий Гулаш набрал очки в своем первом матче за национальную команду на чемпионатах мира. Первые очки на турнире набрал нападающий Яшкин. Гудаш забросил шайбу от красной линии. Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек отдал в матче две голевые передачи, всего в его активе 10 очков на турнире, по этому показателю он догнал лидеров чемпионата - россиянина Никиту Кучерова и шведа Вильяма Нюландера, но уступает им в списке лучших бомбардиров чемпионата мира из-за меньшего количества заброшенных шайб.
Матч обсуживали российские арбитры Евгений Ромасько (главный судья) и Глеб Лазарев (линейный рефери). Игроки сборной Италии ни разу не смогли отличиться на турнире, при этом итальянцы пропустили 38 шайб.
В группе В сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует сборная России, которая опережает швейцарцев и чехов по дополнительным показателям. Итальянцы занимают последнее, восьмое место, не сумев набрать ни одного очка. На групповой стадии осталось провести два матча, таким образом, команда Италии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
В следующем матче 19 мая сборная Чехии сыграет с командой Австрии, итальянцы днем ранее сыграют с норвежцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|5
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|17-7
|13
|2
|Германия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|12-5
|12
|3
|Канада
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|20-10
|9
|4
|США
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|17-10
|8
|5
|Словакия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|19-17
|6
|6
|Дания
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|16-9
|5
|7
|Франция
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11-27
|1
|8
|Великобритания
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|4-31
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|23-2
|12
|2
|Швейцария
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|20-2
|12
|3
|Чехия
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|26-10
|12
|4
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|28-7
|9
|5
|Латвия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-11
|6
|6
|Норвегия
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|11-28
|3
|7
|Австрия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|6-28
|0
|8
|Италия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0-38
|0