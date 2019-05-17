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Сборная Великобритании потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ, проиграв финнам

Финские хоккеисты добились победы над британцами со счетом 5:0
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Великобритании со счетом 5:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На матче, который состоялся в Кошице, присутствовало 5618 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Тони Раяла (21-я минута), Атте Охтамаа (26), Йоэл Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен (60). Куусела отправил шайбу в пустые ворота. В эпизоде с первым голом результативной передачей отметился вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора. Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.

Свою последнюю победу в высшем дивизионе чемпионата мира сборная Великобритании одержала над командой Финляндии. Это произошло на турнире 1962 года, который проходил в США, матч завершился победой британцев со счетом 7:5. В общей сложности на чемпионатах мира команды провели три матча, в первой игре в 1951 году сильнее также оказались британцы - 6:3.

В турнирной таблице группы A сборная Финляндии занимает первое место, набрав 13 очков, британцы, не набрав ни одного очка, занимают последнее, восьмое место. В плей-офф чемпионата мира выходят четыре команды из каждой группы. От четвертого места британцам, которым осталось провести две игры на групповом этапе, отделяет восемь очков. Таким образом, британская сборная лишилась шансов на выход из группы.

В следующем матче сборная Финляндии 19 мая сыграет с командой Франции, британцы днем раньше встретятся со словаками.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия540001017-713
2Германия440000012-512
3Канада430000120-109
4США421000117-108
5Словакия520000319-176
6Дания410100216-95
7Франция500010411-271
8Великобритания50000054-310
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия440000023-212
2Швейцария440000020-212
3Чехия540000126-1012
4Швеция430000128-79
5Латвия420000212-116
6Норвегия510000411-283
7Австрия50000056-280
8Италия50000050-380
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