Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ против "Сан-Хосе"

ТАСС, 18 мая. "Сент-Луис" дома обыграл "Сан-Хосе" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Иван Барбашев (1-я минута) и Тайлер Бозак (18). У гостей единственный гол на свой счет записал Томаш Гертл (47).

Заброшенная шайба стала для Барбашева первой в плей-офф за всю его карьеру в НХЛ. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 4 (1 гол + 3 передачи) очка. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал одну результативную передачу. Лидер команды набрал уже 9 (6+3) баллов по ходу плей-офф.

Следующий матч финала Западной конференции пройдет 19 мая (начало - 22:00 мск) в Сан-Хосе. На данный момент счет в серии равный - 2-2. Победителя пары в финале Кубка Стэнли уже ждет "Бостон", всухую завершивший свое противостояние против "Каролины" (4-0).