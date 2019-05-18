"Милуоки" победил "Торонто" в матче серии финала плей-офф Восточной конференции НБА

ТАСС, 18 мая. "Милуоки" дома одержал победу над "Торонто" во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 125:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Кавай Леонард. В его активе 31 очко, восемь подборов и две передачи. Близок к оформлению дабл-дабла был другой форвард гостей - Серж Ибака. Он сделал 10 подборов, но набрал всего восемь очков.

В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал Яннис Адетокунбо. Греческий форвард записал на свой счет 30 очков, 17 подборов и пять передач. Также в его активе один перехват и два блокшота.

"Милуоки" укрепил свое преимущество в серии - 2-0. Следующая встреча пройдет в ночь на 20 мая в Торонто.