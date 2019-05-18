{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: обладатель Кубка Гагарина Рыков подписал контракт с клубом НХЛ "Рейнджерс"

Соглашение рассчитано на два года
Мартиньш Карсумс и Егор Рыков Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Мартиньш Карсумс и Егор Рыков
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Защитник "Сочи" Егор Рыков подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщил журналист Рено Лавуа на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в контракте есть пункт, согласно которому 22-летний россиянин может вернуться обратно в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Рыков был выбран под общим 132-м номером на драфте НХЛ 2016 года клубом "Нью-Джерси", который в 2018 году обменял права на хоккеиста в "Рейнджерс".

В прошедшем сезоне КХЛ Рыков провел за "Сочи" 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 очков (3 шайбы + 6 передач). В плей-офф он сыграл шесть игр, в которых отдал три передачи. С 2015 по 2018 год он выступал за санкт-петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2017). Также на его счету серебро (2016) и бронза (2017) молодежных чемпионатов мира.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный размер зарплаты составляет $925 тыс. в год.

Допинг в спорте
РУСАДА в апреле выявило 13 нарушений правил доступности для тестирования
Всего с начала года было выявлено 104 нарушения правил доступности
Читать полностью