СМИ: обладатель Кубка Гагарина Рыков подписал контракт с клубом НХЛ "Рейнджерс"

ТАСС, 18 мая. Защитник "Сочи" Егор Рыков подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщил журналист Рено Лавуа на своей странице в Twitter.

Отмечается, что в контракте есть пункт, согласно которому 22-летний россиянин может вернуться обратно в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Рыков был выбран под общим 132-м номером на драфте НХЛ 2016 года клубом "Нью-Джерси", который в 2018 году обменял права на хоккеиста в "Рейнджерс".