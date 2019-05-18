РУСАДА в апреле выявило 13 нарушений правил доступности для тестирования

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по итогам апреля зафиксировало 13 нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила в субботу ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В апреле нашими сотрудниками было выявлено 13 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 10 случаях речь идет о пропущенных тестах, в трех - непредоставлении информации о местонахождении".

Всего за первые четыре месяца было выявлено 104 нарушения правил доступности.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля АДАМС указывать местонахождение в любой день и период времени, в который они должны быть в указанном месте. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев такие спортсмены могут понести дисквалификацию сроком до двух лет.

В апреле за нарушение правил доступности, в частности, был дисквалифицирован Чингиз Лабазанов - обладатель золотой награды чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года. Также в апреле на год за аналогичное нарушение был наказан его старший брат Ибрагим, двукратный чемпион России по греко-римской борьбе (2015, 2016).