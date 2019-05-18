Международные федерации бобслея и велоспорта еще не получали данных московской лаборатории

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), Международный союз велосипедистов (UCI) и Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) пока не получали от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данных о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских спортсменах. Об этом сообщили ТАСС сотрудники пресс-служб IBSF, UCI и ICF.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер в четверг на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства заявил, что его отдел начал предоставлять международным федерациям пакеты доказательств, основанных на данных московской лаборатории, которые были получены в начале года.

Международная федерация гимнастики (FIG) и Международная федерация санного спорта (FIL) сообщили ТАСС, что не будут давать никаких комментариев на тему получения данных лаборатории до тех пор, пока не будут вынесены какие-то официальные решения.

Как сообщал ТАСС в пятницу, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает получить от WADA данные московской лаборатории о подозреваемых в нарушении антидопинговых правил российских легкоатлетах в течение двух ближайших недель.