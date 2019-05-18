Глава федерации: российским гребцам по силам выиграть две медали на ЧЕ

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Российские спортсмены способны завоевать как минимум две медали на чемпионате Европы по академической гребле. Такое мнение ТАСС в субботу высказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Чемпионат Европы пройдет с 31 мая по 2 июня в Швейцарии на озере Ротзее. На турнире будет разыграно 18 комплектов наград.

"Задача сборной России на чемпионате Европы - завоевать максимальное количество медалей, нескольким нашим экипажам это под силу. Традиционно рассчитываем на медали в соревнованиях женских безрульных четверок, также неплохо должна выступить парная мужская четверка, - сказал Свирин. - Состав команды приблизительно ясен, окончательно он станет известен на следующей неделе. Выступление на чемпионате Европы будет успешным, если мы сумеем завоевать две-три медали и часто будем попадать в финалы".

На прошлогоднем чемпионате Европы в Глазго (Великобритания) сборная России завоевала одну золотую медаль в соревнованиях женских безрульных четверок. Победу одержал экипаж в составе Екатерины Потаповой, Анастасии Тихановой, Екатерины Севастьяновой и Елены Орябинской.