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Футбол в России

Объединение отечественных тренеров предложило создать "Клуб Сергея Семака"

В клуб будут входить наставники клубов, выигравшие чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Объединение отечественных тренеров по футболу (ООТФ) предложило создать "Клуб Сергея Семака", в который будут входить наставники клубов, выигравшие чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера. Об этом в субботу сообщила пресс-служба организации.

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Организация выступила с официальным обращением к Российскому футбольному союзу (РФС) поддержать эту инициативу.

Семак в нынешнем сезоне привел санкт-петербургский "Зенит" к победе в чемпионате России. Он стал первым из россиян, ставшим обладателем золотых медалей чемпионата страны в качестве футболиста и главного тренера команды. "Клуб Сергея Семака" планируется создать по аналогии с "Клубом Григория Федотова", который объединяет футболистов, забивших 100 и более голов, а также "Клубом Льва Яшина", в который входят голкиперы, сыгравшие 100 и более встреч на ноль.

В настоящее время, помимо Семака, еще пять наставников клубов РПЛ обладают титулом чемпиона России в качестве футболиста: Рашид Рахимов ("Ахмат"), Валерий Карпин ("Ростов"), Дмитрий Парфенов ("Урал"), Дмитрий Хохлов ("Динамо") и Вадим Евсеев ("Уфа").

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