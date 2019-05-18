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Футбол в Германии

"Бавария" в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

В заключительном матче турнира баварцы дома победили "Айнтрахт" со счетом 5:1
Футболисты "Баварии" EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Футболисты "Баварии"
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 18 мая. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.

В составе победителей забитыми голами отметились Кингсли Коман (4-я минута), Давид Алаба (53), Ренату Санчес (58), Франк Рибери (72) и Арьен Роббен (78). У гостей забитым голом отметился Себастьен Халлер (50).

Этот матч стал последним для 35-летнего Роббена и 36-летнего Рибери в составе "Баварии" в чемпионатах Германии. Контракты полузащитников истекают в конце нынешнего сезона, руководство клуба не будет предлагать им новые соглашения. На предматчевой разминки была проведена церемония чествования, во время которой Роббену, Рибери, а также 33-летнему защитнику Рафинье (по окончании сезона перейдет в бразильский "Фламенго") были вручены памятные призы. Роббен выступал за мюнхенцев с 2009 года, Рибери - с 2007-го и стал самым титулованным игроком в истории немецкой бундеслиги (9 побед), Рафинья - с 2011-го.

"Бавария" набрала 78 очков. Ближайший преследователь мюнхенцев дортмундская "Боруссия" в заключительном туре выиграла у "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:0) и с 76 очками стала второй, третье место занял "Лейпциг" (66), четвертое - "Байер" (58). Эти клубы получили места в Лиге чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы от Германии выступят мёнхенгладбахская "Боруссия" (5-е место, 55 очков), "Вольфсбург" (6-е, 55) и "Айнтрахт" (7-е, 54).

"Ганновер" (17-е место, 21 очко) и "Нюрнберг" (18-е, 19) покинули высший дивизион чемпионата Германии, "Штутгарт" стал 16-м (28), и теперь клубу предстоит сыграть в стыковых матчах против команды, занявшей третье место во втором дивизионе. За тур до конца турнира таковой командой является "Унион" из Берлина. Выход в высший дивизион на следующий сезон досрочно обеспечил себе "Кёльн", обладатель второй гарантированной путевки на повышение станет известен в воскресенье.

"Бавария" выиграла чемпионат Германии в 29-й раз, что является рекордным достижением для немецкого футбола. Последний раз мюнхенцы не смогли стать чемпионами в сезоне-2011/12, уступив дортмундской "Боруссии". Впервые "Бавария" победила в национальном первенстве в сезоне-1931/32.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Бавария34246488-3278
2Боруссия Д34237481-4476
3Лейпциг34199663-2966
4Байер341841269-5258
5Боруссия М341671155-4255
6Вольфсбург341671162-5055
7Айнтрахт341591060-4854
8Вердер341411958-4953
9Хоффенхайм341312970-5251
10Фортуна341351649-6544
11Герта3411101349-5743
12Майнц341271546-5743
13Фрайбург348121446-6136
14Шальке-0434891737-5533
15Аугсбург34881851-7132
16Штутгарт34772032-7028
17Ганновер34562331-7121
18Нюрнберг343102126-6819

 

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