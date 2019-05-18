"Бавария" в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

ТАСС, 18 мая. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
В составе победителей забитыми голами отметились Кингсли Коман (4-я минута), Давид Алаба (53), Ренату Санчес (58), Франк Рибери (72) и Арьен Роббен (78). У гостей забитым голом отметился Себастьен Халлер (50).
Этот матч стал последним для 35-летнего Роббена и 36-летнего Рибери в составе "Баварии" в чемпионатах Германии. Контракты полузащитников истекают в конце нынешнего сезона, руководство клуба не будет предлагать им новые соглашения. На предматчевой разминки была проведена церемония чествования, во время которой Роббену, Рибери, а также 33-летнему защитнику Рафинье (по окончании сезона перейдет в бразильский "Фламенго") были вручены памятные призы. Роббен выступал за мюнхенцев с 2009 года, Рибери - с 2007-го и стал самым титулованным игроком в истории немецкой бундеслиги (9 побед), Рафинья - с 2011-го.
"Бавария" набрала 78 очков. Ближайший преследователь мюнхенцев дортмундская "Боруссия" в заключительном туре выиграла у "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (2:0) и с 76 очками стала второй, третье место занял "Лейпциг" (66), четвертое - "Байер" (58). Эти клубы получили места в Лиге чемпионов на следующий сезон. В Лиге Европы от Германии выступят мёнхенгладбахская "Боруссия" (5-е место, 55 очков), "Вольфсбург" (6-е, 55) и "Айнтрахт" (7-е, 54).
"Ганновер" (17-е место, 21 очко) и "Нюрнберг" (18-е, 19) покинули высший дивизион чемпионата Германии, "Штутгарт" стал 16-м (28), и теперь клубу предстоит сыграть в стыковых матчах против команды, занявшей третье место во втором дивизионе. За тур до конца турнира таковой командой является "Унион" из Берлина. Выход в высший дивизион на следующий сезон досрочно обеспечил себе "Кёльн", обладатель второй гарантированной путевки на повышение станет известен в воскресенье.
"Бавария" выиграла чемпионат Германии в 29-й раз, что является рекордным достижением для немецкого футбола. Последний раз мюнхенцы не смогли стать чемпионами в сезоне-2011/12, уступив дортмундской "Боруссии". Впервые "Бавария" победила в национальном первенстве в сезоне-1931/32.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Бавария
|34
|24
|6
|4
|88-32
|78
|2
|Боруссия Д
|34
|23
|7
|4
|81-44
|76
|3
|Лейпциг
|34
|19
|9
|6
|63-29
|66
|4
|Байер
|34
|18
|4
|12
|69-52
|58
|5
|Боруссия М
|34
|16
|7
|11
|55-42
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|16
|7
|11
|62-50
|55
|7
|Айнтрахт
|34
|15
|9
|10
|60-48
|54
|8
|Вердер
|34
|14
|11
|9
|58-49
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|13
|12
|9
|70-52
|51
|10
|Фортуна
|34
|13
|5
|16
|49-65
|44
|11
|Герта
|34
|11
|10
|13
|49-57
|43
|12
|Майнц
|34
|12
|7
|15
|46-57
|43
|13
|Фрайбург
|34
|8
|12
|14
|46-61
|36
|14
|Шальке-04
|34
|8
|9
|17
|37-55
|33
|15
|Аугсбург
|34
|8
|8
|18
|51-71
|32
|16
|Штутгарт
|34
|7
|7
|20
|32-70
|28
|17
|Ганновер
|34
|5
|6
|23
|31-71
|21
|18
|Нюрнберг
|34
|3
|10
|21
|26-68
|19