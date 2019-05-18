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Футбол в России

Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

Гол на 64-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Для форварда ЦСКА этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне, он вышел на первое место в списке бомбардиров национального первенства. Второе место занимает нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун (12), третье - полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (11).

ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков, "Ахмат" с 39 баллами идет восьмым. В заключительном туре ЦСКА 26 мая на своем поле примет самарские "Крылья Советов", в тот же день "Ахмат" дома сыграет с "Ростовом". Московский клуб претендует на попадание в еврокубки, для попадания в Лигу чемпионов подопечным Виктора Гончаренко необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Для того, чтобы наверняка сыграть в Лиге Европы, армейцам нужно не упасть ниже пятой строчки.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28194553-2761
2Локомотив28157642-2652
3Краснодар28148651-2350
4ЦСКА29139740-2348
5Спартак28137834-2846
6Арсенал28129737-2745
7Оренбург291171137-3440
8Ахмат291091027-3039
9Ростов28911824-2238
10Рубин28714724-2935
11Урал28971229-4334
12Динамо28613923-2331
13Крылья Советов28841624-3828
14Уфа295111324-3326
15Анжи28551813-4820
16Енисей28471721-4919
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