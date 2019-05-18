Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 18 мая. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.
Гол на 64-й минуте с пенальти забил Федор Чалов. Для форварда ЦСКА этот гол стал 13-м в нынешнем сезоне, он вышел на первое место в списке бомбардиров национального первенства. Второе место занимает нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун (12), третье - полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (11).
ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков, "Ахмат" с 39 баллами идет восьмым. В заключительном туре ЦСКА 26 мая на своем поле примет самарские "Крылья Советов", в тот же день "Ахмат" дома сыграет с "Ростовом". Московский клуб претендует на попадание в еврокубки, для попадания в Лигу чемпионов подопечным Виктора Гончаренко необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Для того, чтобы наверняка сыграть в Лиге Европы, армейцам нужно не упасть ниже пятой строчки.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|28
|15
|7
|6
|42-26
|52
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|34-28
|46
|6
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|28
|9
|7
|12
|29-43
|34
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|8
|4
|16
|24-38
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19