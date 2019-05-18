Самбист Дурыманов: первое золото чемпионата Европы стоит всех трудов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первая победа на чемпионате Европы по боевому самбо стоит всех усилий, заложенных во время подготовки. Такое мнение высказал ТАСС по телефону россиянин Федор Дурыманов, ставший победителем турнира в испанском Хихоне.

В финале весовой категории до 62 кг Дурыманов со счетом 9:2 выиграл у серебряного призера чемпионата мира украинца Андрея Кучеренко.

"По идее, здесь, в Испании, я оказался волей случая - первым номером чемпионата России я отобрался на чемпионат мира в Сеул, а на чемпионате Европы должен был выступать Эжер Кеденов, серебряный призер национального отбора. Но так случилось, что Эжер не смог поехать на турнир, и мне пришлось его заменить. Я очень серьезно настраивался - знал, что здесь будет большая конкуренция, ведь даже чтобы на пьедестал чемпионата Европы пробиться, надо сильно постараться", - рассказал Дурыманов.

"Ощутив в руках первое золото чемпионата Европы в карьере, я понял - ради таких ощущений спортсмены и живут. И всем желаю такое прочувствовать - оно стоит трудов и пота. Я с шести лет спортом занимаюсь, и когда начинал, у нас в поселке Станционный Краснодарского края примеров перед глазами особо не было, мы не то что чемпионов Европы и мира, мы чемпионов России ни разу не видели. Я сейчас хорошо понимаю свою ответственность перед такими же ребятами, как и я сам когда-то", - рассказал самбист.

Чемпионат Европы завершится в Хихоне 19 мая.