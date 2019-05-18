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Сидельников: седьмое золото ЧЕ по самбо досталось в непростом бою с хорошим соперником

В финальной схватке россиянин победил украинца Виталия Гребенюка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Сидельников не ожидал такого сопротивления от соперника по финалу чемпионата Европы по боевому самбо, решающая схватка оказалось очень непростой. Такое мнение высказал Сидельников ТАСС по телефону в субботу после поединка. 

Сидельников завоевал в субботу седьмое золото чемпионата Европы в карьере. Спортсмен, выступающий в боевом самбо в весовой категории свыше 100 кг, в финале турнира с явным преимуществом выиграл у украинца Виталия Гребенюка.

"Финальный бой вышел непростым - не ожидал от соперника такой стойкости и чувства борьбы. Достойный соперник и достойный финальный бой, я думаю, он всем понравился. Я пропустил удар с головы, стоя в захвате, но все-таки взял седьмое золото чемпионата Европы в карьере. Очень рад", - рассказал Сидельников.

Сидельников также является шестикратным чемпионом мира.

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