Рождение дочери стало серьезной мотивацией к победе на ЧЕ для самбиста Елисеева

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Елисеев считает, что выиграть чемпионат Европы по самбо после перерыва ему помогло рождение дочери, которое стало для спортсмена серьезной мотивацией. Об этом Елисеев рассказал ТАСС в телефонной беседе после победы на чемпионате, проходящем в испанском Хихоне.

Елисеев выиграл в финале весовой категории до 100 кг болевым приемом у Виктора Решко из Латвии.

"Решко - хороший, крепкий соперник, поэтому думаю, что досрочная победа в данном случае стала результатом стечения обстоятельств. Я не рассчитывал, что все закончится так быстро. Рад, ведь в последний раз выступал на таких крупных стартах в 2015 году, когда был вторым на чемпионате мира в Касабланке, а потом был перерыв в больших международных соревнованиях. Думаю, помогла новая мотивация - у меня родилась дочь, и все победы - моей семье", - рассказал Елисеев.

Елисеев также является чемпионом мира по боевому самбо 2014 года. Чемпионат Европы завершится в Хихоне 19 мая.