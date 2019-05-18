Баскетболист "Фенербахче" Ян Веселы признан самым ценным игроком сезона Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чешский баскетболист турецкого "Фенербахче" Ян Веселы признан самым ценным игроком регулярного сезона Евролиги. В субботу в испанском городе Витория-Гастейс проходит церемония награждения Евролиги.

"Хочу поблагодарить свою команду, партнеров и тренеров. Без них у меня не было бы этой награды", - сказал 29-летний центровой.

В номинации "Восходящая звезда" победил грузинский центровой Гога Битадзе ("Будучность", Черногория). Приз самого результативного игрока вручили американцу Майку Джеймсу ("Милан", Италия). Лучшим по игре в защите стал центровой Уолтер Таварес ("Реал", Испания) из Кабо-Верде.

Также на церемонии награждения свой приз получил форвард ЦСКА Уилл Клайберн, вошедший в первую символическую пятерку Евролиги. Во вторую пятерку вошел защитник армейцев Нандо де Коло.

В финальном матче Евролиги в воскресенье ЦСКА сыграет с турецким "Анадолу Эфес".