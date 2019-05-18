Тимошинина и Шлейхер завоевали бронзу в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

ТАСС, 18 мая. Россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер стали третьими в смешанных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на заключительном этапе Мировой серии. Соревнования проходят в Лондоне.

Спортсмены показали результат 316,05 балла. Победили китайцы Миньцзе Чжан и Юй Дуань (356,28 балла), второе место заняли Чин Ми Чо и Иль Мён Хён (333,48).

В прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин золото завоевал британец Джек Ло (562,65), серебро выиграл его соотечественник Дэниел Гудфеллоу (500,55), китаец Ван Цзунюань стал бронзовым призером (481,70). Россиянин Евгений Кузнецов занял четвертое место (479,25).

Этап в Лондоне завершится 19 мая.