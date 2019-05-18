Гол Нюландера помог сборной Швеции одержать волевую победу над швейцарцами на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Александр Веннберг (19-я минута), Вильям Нюландер (26), Эрик Густафссон (29) и Оливер Экман-Ларссон (52). У швейцарцев голами отметились Свен Андригетто (5), Йоэль Дженацци (28) и Гаэтан Хас (51). Нюландер также отдал две результативные передачи и увеличил количество набранных на турнире очков до 13. Он вышел на первое место в списке бомбардиров, опередив форварда сборной России Никиту Кучерова (12).
Ворота сборной Швейцарии в игре со шведами защищал Рето Берра. Пропущенные шайбы стали для него первыми на текущем турнире. До этого он провел две встречи - с командами Италии (9:0) и Австрии (4:0).
Шведы впервые на этом чемпионате мира завершили встречу победой с разницей в одну шайбу. До этого они победили итальянцев со счетом 8:0, норвежцев - 9:1 и австрийцев - 9:1. В первой игре турнира шведы потерпели поражение от чехов (2:5). Сборная Швеции вышла на второе место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков, швейцарцы занимают третью позицию (12), лидирует сборная России (15).
В следующем матче 20 мая шведы сыграют с командой Латвии, днем ранее швейцарцы сыграют с командой России. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|5
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|17-7
|13
|2
|Канада
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|28-11
|12
|3
|Германия
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|13-13
|12
|4
|США
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|24-11
|11
|5
|Словакия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|26-18
|9
|6
|Дания
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|17-16
|5
|7
|Франция
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11-27
|1
|8
|Великобритания
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|5-38
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|26-3
|15
|2
|Швеция
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|32-10
|12
|3
|Швейцария
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|23-6
|12
|4
|Чехия
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|26-10
|12
|5
|Латвия
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|13-14
|6
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-29
|6
|7
|Австрия
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|6-28
|0
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1-45
|0