Гол Нюландера помог сборной Швеции одержать волевую победу над швейцарцами на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Веннберг (19-я минута), Вильям Нюландер (26), Эрик Густафссон (29) и Оливер Экман-Ларссон (52). У швейцарцев голами отметились Свен Андригетто (5), Йоэль Дженацци (28) и Гаэтан Хас (51). Нюландер также отдал две результативные передачи и увеличил количество набранных на турнире очков до 13. Он вышел на первое место в списке бомбардиров, опередив форварда сборной России Никиту Кучерова (12).

Ворота сборной Швейцарии в игре со шведами защищал Рето Берра. Пропущенные шайбы стали для него первыми на текущем турнире. До этого он провел две встречи - с командами Италии (9:0) и Австрии (4:0).

Шведы впервые на этом чемпионате мира завершили встречу победой с разницей в одну шайбу. До этого они победили итальянцев со счетом 8:0, норвежцев - 9:1 и австрийцев - 9:1. В первой игре турнира шведы потерпели поражение от чехов (2:5). Сборная Швеции вышла на второе место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков, швейцарцы занимают третью позицию (12), лидирует сборная России (15).

В следующем матче 20 мая шведы сыграют с командой Латвии, днем ранее швейцарцы сыграют с командой России. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.