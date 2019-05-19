"Голден Стэйт" одержал третью победу в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Портлендом"

ТАСС, 19 мая. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" в гостях обыграл "Портленд" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф. Встреча завершилась со счетом 110:99.

Самым результативным игроком вновь стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, набравший 36 очков. Также в его активе шесть подборов и три передачи. Трипл-дабл оформил форвард гостей Дрэймонд Грин, он набрал 20 очков, сделал 13 подборов и 12 передач. В активе защитника команды Клэя Томпсона 19 очков.

В составе "Портленда" больше всех очков набрал защитник Си Джей Макколлум - 23. Также он сделал 3 подбора и 5 передач. У разыгрывающего Дэмиана Лилларда 19 очков.

"Голден Стэйт" увеличил свое преимущество в серии до четырех побед - 3-0. Следующая встреча состоится в ночь на 21 мая в Портленде.