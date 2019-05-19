Архипова и Киселев стали победителями Московского полумарафона

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяна Архипова и Степан Кисилев победили в Московском полумарафоне.

Архипова преодолела дистанцию в 21,1 км за 1 час 12 минут 25 секунд, установив рекорд трассы. Второй стала Алина Прокопьева (1:14.02), которой принадлежал предыдущий рекорд трассы (1:13.24). Замкнула тройку призеров Елена Седова (1:15.28).

Киселев финишировал с результатом 1 час 3 минуты 59 секунд. Второе место занял Андрей Лейман (1:04.20). Третьим стал Дмитрий Сафронов (1:06.11).

Архипова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр - в 2008 году она стала третьей на дистанции 3000 метров с препятствиями, а в 2012-м - в марафоне. Также на ее счету серебро чемпионата мира на дистанции 3000 метров с препятствиями (2006). Киселев является чемпионом России в марафоне (2017), также на его счету победы на Московском (2018) и Казанском (2019) марафонах.

На дистанции 10 км у мужчин первое место занял Валентин Смирнов (29 минут 42 секунды), вторым стал Михаил Стрелков (29.48), третьим - Артур Бурцев (29.52). В женском забеге на 10 км победу одержала Елена Коробкина (32.51), второе место заняла Ирина Сергеева (35.09), третье - Кристина Быкова (37.09). Самым возрастным участником на дистанции 10 км среди мужчин стал 81-летний Иван Скворцов, у женщин - 70-летняя Раиса Петрова.

Московский полумарафон - самый массовый старт России, который уже шестой год привлекает внимание бегунов со всего мира. Забеги прошли по центральным набережным столицы, трасса измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). В 2019 году на старт вышли бегуны из 48 стран. Московский полумарафон является частью проекта "Забег.рф", в рамках которого в столице прошло три спортивных мероприятия.