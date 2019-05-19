Воробьев: российским хоккеистам надо добавить в ряде компонентов в матче со швейцарцами

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Сборной России нужно добавить в ряде игровых компонентах в матче чемпионата мира по хоккею с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Илья Воробьев.

Матч Россия - Швейцария пройдет в воскресенье и начнется в 21:15 мск. В субботу россияне обыграли латвийцев (3:1), а швейцарцы уступили действующим чемпионам мира шведам со счетом 3:4.

"Хороший у соперника был матч. Это хорошая команда, не зря она была финалистом турнира в прошлом году. Понятно, что сегодня нам надо добавлять в некоторых компонентах", - сказал Воробьев.

Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет против шведов. "У них тоже хорошая команда, состав из игроков очень высокого класса, - отметил Воробьев. - Понятно, что каждый год они европейский состав перед чемпионатом мира распускают и собирают игроков из НХЛ - это одна и та же схема".

В матче с латвийцами дисциплинарный штраф получил защитник Никита Задоров. "По поводу этого мы поговорили и с Задоровым, и с [Дмитрием] Орловым. Из защитников мы хотим попробовать Хафизуллина в большинстве", - отметил Воробьев.