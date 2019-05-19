"Реал" проиграл "Бетису" в матче последнего тура чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 19 мая. "Реал" дома проиграл "Бетису" со счетом 0:2 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

Голы забили Лоренцо Морон (61-я минута) и Хесе (75).

"Реал" потерпел 12-е поражение в сезоне, что является худшим результатом среди команд первой пятерки. В последних пяти играх "Реал" трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз одержал победу. Мадридский клуб занял третье место в чемпионате Испании, набрав 68 очков. Второй год подряд клуб стал бронзовым призером турнира, в предыдущий раз мадридский клуб занимал третье место два сезона подряд в сезонах-1951/52 и 1952/53.

"Реал" является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Испании, он выигрывал турнир 33 раза. В последний раз команда побеждала в сезоне-2015/16.

В последнем матче сезона "Барселона", ставшая 26-кратным чемпионом страны, позже в воскресенье в гостях сыграет с "Эйбаром". Второе место в чемпионате занял мадридский "Атлетико".